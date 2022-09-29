Как частичная мобилизация ударила по рынку недвижимости в Барнауле

Вместе с радиостанцией Business FM Барнаул и экспертом по недвижимости Дмитрием Дворядкиным разбираемся, что происходит на рынке недвижимости сейчас и чего ожидать в будущем.

Какой эффект на рынке недвижимости вызвало объявление о мобилизации?

Частичная мобилизация повлияла на рынок недвижимости практически сразу. Продавцы начали снимать квартиры с продажи, а покупатели — откладывать сделки, предпочитая дождаться более понятной обстановки. Призванные тоже не реализовали свои планы по покупке или продаже жилья.

Вместе с тем сам рынок в части предложения ощутимо вырос. Если в апреле на продаже было менее 2000 объектов, то сейчас — уже 4000. Произошла очевидная «затоварка».

Будут ли цены на жильё падать в сложившихся условиях?

В ближайшее время вряд ли стоит ожидать снижения цен на вторичном рынке: скорее всего, квартиры будут снимать с продажи. На первичном — падение стоимости «квадрата» тоже маловероятно. Мы отмечаем дефицит строящегося жилья. Так, в 2014 году одновременно строилось 2 млн квадратных метров. Сейчас — порядка 560 тысяч «квадратов». Жилые комплексы, которые выходили на рынок в последние недели, распродавались в считанные дни.

Стоит ли сейчас покупать жильё?

В целом если у вас есть необходимость купить жильё, то сейчас это вполне можно и нужно делать. Выгоднее условия вряд ли станут. Не стоит ждать и снижения ставок по ипотеке: маловероятно, что Центробанк ощутимо понизит ключевую ставку в ближайшее время.

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