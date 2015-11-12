Как и из чего построить дом: в Барнауле проводят бесплатные семинары
"Фирсова слобода" уже четвертый год проводит бесплатные семинары, целью которых является ликвидация "строительной безграмотности" счастливых и неопытных землевладельцев.
12 ноября 2015, 08:55
Из каких материалов построить дом, каких подрядчиков нанимать, где взять проект – эти и другие вопросы беспокоят многих людей, решивших переехать в собственный дом. Ответы на них можно получить, если вы стали обладателем земельного участка в "Фирсовой слободе". Здесь уже четвертый год проводятся бесплатные семинары, целью которых является ликвидация "строительной безграмотности" счастливых и неопытных землевладельцев.
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"На эти семинары в качестве лекторов мы приглашаем подрядчиков, которые специализируются на малоэтажном строительстве, поставщиков строительных материалов и инженерных систем, архитекторов, ландшафтных дизайнеров и всех тех, в чьих товарах или услугах нуждаются наши индивидуальные застройщики. Они объясняют, как отличить качественные строительные материалы от некачественных, правильные строительные работы от неправильных", – рассказывает директор агентства недвижимости "ДОМ" Геннадий Малков.
Часто семинары проводят непосредственно на стройплощадке. Так, например, участники прошедшего в октябре семинара смогли ознакомиться с услугами строительной компании "Техком", представившей свой дом, возведенный из "Бетолекса", увидели, как строится дом из металлокаркаса, и зашли в готовый жилой дом, построенный на основе деревянного каркаса.
"Если раньше к деревянным каркасным домам у нашего населения было скептическое отношение, то сейчас оно меняется, и в результате последнего семинара мы получили несколько заказов на строительство таких домов. Каркасное строительство обходится существенно дешевле и быстрее, чем возведение домов из традиционных материалов. По итогам семинаров слушатели становятся ближе к принятию решения – что и из чего строить, и в результате они в первую очередь обращаются к тем компаниям, с которыми они впервые познакомились на нашей территории", – объясняет Геннадий Малков.
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Как ни странно, но некоторые покупатели, и их немало, были уверены в том, что дом можно построить и без проекта. В "Фирсовой слободе" рады тому, что им удалось переломить эту тенденцию. В 2015 году компания запустила акцию "Проект дома в подарок". Она продолжает пользоваться большим спросом и стала приятным бонусом для покупателей. Каждый новый покупатель может зайти на сайт www.firsovo.ru, выбрать понравившийся ему проект и получить его в подарок. При необходимости по просьбе застройщика архитектор доработает проект до потребностей конкретной семьи. Но уже за небольшие деньги.
"На рынке подрядных работ в сегменте малоэтажки сегодня можно найти любые предложения – от простого сезонного рабочего-мигранта до крупной компании с солидными рекомендациями. Но и эти компании, скорее всего, наймут этого же самого сезонного рабочего. Мы уверены, что все важные этапы строительно-монтажных работ просто необходимо специально контролировать. Ведь, если вы строите свой дом для своей семьи, то он должен приносить вам удовольствие, а не постоянные траты денег и нервов. А некоторые строительные ошибки порой невозможно исправить без сноса дома", – говорит Геннадий Малков.
Между тем корреспондент побывал к гостях у Геннадия Малкова и увидел, как он живет. Узнайте об этом и вы!
Поэтому в "Фирсовой слободе" предложили клиентам дополнительную услугу – "Строительный контроль". Она помогает застройщикам обеспечить надлежащее качество строительных работ и оплачивать эти работы только после подписи опытного специалиста-строителя. В случае обнаружения строительных ошибок подрядчик за свой счёт будет обязан их исправить и только после этого получит право на оплату выполненных работ. Эта услуга уже работает и становится всё более популярной.
По словам Геннадия Малкова, за последние несколько лет наметилась устойчивая тенденция смещения интереса покупателей недвижимости от квартир в городских многоквартирных домах в сторону индивидуального загородного жилья. Примеров тому множество. Если говорить о Барнауле, то экономический кризис 2008 года дал старт развитию таких посёлков, как "Сибирская долина", "Благодатное", "Новый", "Фирсова Слобода – 2", "Чистые пруды" и многие другие. Горожане, уставшие от традиционного урбанистического образа жизни, даже независимо от величины достатка, стремятся переехать в свой дом.
"Рынок подрядных работ и строительных материалов для малоэтажки за это время значительно вырос, и индивидуальным застройщикам становится всё труднее сделать правильный выбор. А мы помогаем им в этом выборе и одновременно развенчиваем мифы, окружающие этот перспективный сегмент рынка недвижимости.
В то время, когда "падает" рынок первичного жилья и многие строительные компании остаются без работы - мы ищем новых партнёров для строительства домов на территории посёлков "Фирсова Слобода – 2" и "Фирсова Слобода – 3", будем рады расширить круг надёжных партнёров", – заключает Геннадий Малков.
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Смотрите весь проект ИА "Амител" "Уютный дом: от А до Я"
"На эти семинары в качестве лекторов мы приглашаем подрядчиков, которые специализируются на малоэтажном строительстве, поставщиков строительных материалов и инженерных систем, архитекторов, ландшафтных дизайнеров и всех тех, в чьих товарах или услугах нуждаются наши индивидуальные застройщики. Они объясняют, как отличить качественные строительные материалы от некачественных, правильные строительные работы от неправильных", – рассказывает директор агентства недвижимости "ДОМ" Геннадий Малков.
Часто семинары проводят непосредственно на стройплощадке. Так, например, участники прошедшего в октябре семинара смогли ознакомиться с услугами строительной компании "Техком", представившей свой дом, возведенный из "Бетолекса", увидели, как строится дом из металлокаркаса, и зашли в готовый жилой дом, построенный на основе деревянного каркаса.
"Если раньше к деревянным каркасным домам у нашего населения было скептическое отношение, то сейчас оно меняется, и в результате последнего семинара мы получили несколько заказов на строительство таких домов. Каркасное строительство обходится существенно дешевле и быстрее, чем возведение домов из традиционных материалов. По итогам семинаров слушатели становятся ближе к принятию решения – что и из чего строить, и в результате они в первую очередь обращаются к тем компаниям, с которыми они впервые познакомились на нашей территории", – объясняет Геннадий Малков.
Смотрите также Решаем все: в Барнауле появилась Единая служба сервиса.
Как ни странно, но некоторые покупатели, и их немало, были уверены в том, что дом можно построить и без проекта. В "Фирсовой слободе" рады тому, что им удалось переломить эту тенденцию. В 2015 году компания запустила акцию "Проект дома в подарок". Она продолжает пользоваться большим спросом и стала приятным бонусом для покупателей. Каждый новый покупатель может зайти на сайт www.firsovo.ru, выбрать понравившийся ему проект и получить его в подарок. При необходимости по просьбе застройщика архитектор доработает проект до потребностей конкретной семьи. Но уже за небольшие деньги.
"На рынке подрядных работ в сегменте малоэтажки сегодня можно найти любые предложения – от простого сезонного рабочего-мигранта до крупной компании с солидными рекомендациями. Но и эти компании, скорее всего, наймут этого же самого сезонного рабочего. Мы уверены, что все важные этапы строительно-монтажных работ просто необходимо специально контролировать. Ведь, если вы строите свой дом для своей семьи, то он должен приносить вам удовольствие, а не постоянные траты денег и нервов. А некоторые строительные ошибки порой невозможно исправить без сноса дома", – говорит Геннадий Малков.
Между тем корреспондент побывал к гостях у Геннадия Малкова и увидел, как он живет. Узнайте об этом и вы!
Поэтому в "Фирсовой слободе" предложили клиентам дополнительную услугу – "Строительный контроль". Она помогает застройщикам обеспечить надлежащее качество строительных работ и оплачивать эти работы только после подписи опытного специалиста-строителя. В случае обнаружения строительных ошибок подрядчик за свой счёт будет обязан их исправить и только после этого получит право на оплату выполненных работ. Эта услуга уже работает и становится всё более популярной.
По словам Геннадия Малкова, за последние несколько лет наметилась устойчивая тенденция смещения интереса покупателей недвижимости от квартир в городских многоквартирных домах в сторону индивидуального загородного жилья. Примеров тому множество. Если говорить о Барнауле, то экономический кризис 2008 года дал старт развитию таких посёлков, как "Сибирская долина", "Благодатное", "Новый", "Фирсова Слобода – 2", "Чистые пруды" и многие другие. Горожане, уставшие от традиционного урбанистического образа жизни, даже независимо от величины достатка, стремятся переехать в свой дом.
"Рынок подрядных работ и строительных материалов для малоэтажки за это время значительно вырос, и индивидуальным застройщикам становится всё труднее сделать правильный выбор. А мы помогаем им в этом выборе и одновременно развенчиваем мифы, окружающие этот перспективный сегмент рынка недвижимости.
В то время, когда "падает" рынок первичного жилья и многие строительные компании остаются без работы - мы ищем новых партнёров для строительства домов на территории посёлков "Фирсова Слобода – 2" и "Фирсова Слобода – 3", будем рады расширить круг надёжных партнёров", – заключает Геннадий Малков.
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