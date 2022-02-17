Три высотки в центре Барнаула. Как на самом деле выглядит будущий ЖК на площади Сахарова

17 февраля на градсовете Барнаула представили проект 15-этажного жилого комплекса на площади Сахарова, который появится на месте баков. ЖК будет состоять из трёх домов и двух коммерческих корпусов. Проектировщики уже «вписали» будущие строения в виды барнаульского центра и показали, как будут выглядеть новые объекты в общем архитектурном ансамбле. Как именно — вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Члены градсовета отметили, что проект ЖК выполнен качественно, продуманно и детально. Однако эксперты предложили авторам ещё поработать над внешним видом будущего комплекса, который навсегда изменит восприятие площади Сахарова.

Барнаульские эксперты обратили внимание, что авторы ЖК при разработке проекта не учли строительство корпуса АлтГУ и нового здания ЦУМа. Архитектор Сергей Боженко также предложил рассмотреть вариант увеличения этажности жилого корпуса, который расположен рядом с «Титов-Ареной».