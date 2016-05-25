Как переводить пластиковые окна в зимний или летний режим?

Пластиковые окна хороши не только своей прочностью, тепло- и звукоизоляцией и аккуратным внешним видом, но и способностью подстраиваться под климатические условия. Мало кто знает, но их можно переводить в зимний или летний режим. Конечно, такая функция есть не у всех, но если она имеется, то сделать это проще простого.



Прежде всего нужно отыскать цапфы или эксцентрики, находятся они на створках, благодаря им при закрывании окна сдвигаются либо вверх, либо вниз, цепляясь за ответную планку.



Переводим на летний режим



Цапфы должны быть овальной формы либо иметь отверстия для шестигранного ключа или отвёртки. Все окна после установки обычно находятся в летнем режиме, соответственно, с приходом жары ничего менять в них не нужно.



Если окна ранее переводились на зиму и есть необходимость вернуть их в первоначальное положение, нужно взять шестигранник, отвертку или плоскогубцы и повернуть первую цапфу до максимального положения против часовой стрелки, то же проделать и с остальными. Некоторые цапфы при повороте нужно сначала чуть-чуть вытянуть, а после поворота – обратно "утопить".



Переводим на зимний режим



С наступлением холодов стоит переставить цапфы на зимний режим, тогда дома будет тепло даже в самые низкие температуры. Чтобы это сделать, следует также воспользоваться плоскогубцами или отверткой и повернуть все цапфы по часовой стрелке до упора.



А еще обязательно нужно знать правила ухода за пластиковыми окнами. Читайте в этом материале и берегите ваши окна