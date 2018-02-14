Кирпичный дом "для бизнеса" продают в Барнауле за 20 миллионов рублей

Фото: avito.ru

Кирпичный двухэтажный дом площадью 480 квадратных метров продают в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западная за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Нежилая площадь составляет 210 квадратных метров, жилая — 270 "квадратов". "Можно перевести в нежилое и использовать под бизнес. Гараж на две машины, большой подвал", – уточняет автор объявления.

Здание находится на участке площадью 4,8 сотки. Отопление газовое, канализация центральная. Земельный участок оформлен в собственность.