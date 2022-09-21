Когда и где состоится масштабный форум-выставка «Сибирская строительная неделя»

С 14 по 17 февраля 2023 года в Новосибирске пройдёт Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя». Он объединит иностранных и российских производителей стройматериалов, техники и оборудования, крупных застройщиков и подрядчиков, архитекторов, проектировщиков и дизайнеров.

«Сибирская строительная неделя» — профессиональная отраслевая площадка, созданная для собственников, топ-менеджеров и специалистов строительных компаний из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также государств Средней Азии.

На выставке будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.

Участие примут более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Средней Азии, занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании. За четыре дня мероприятие посетят свыше 20 тысяч профессионалов строительного рынка.

В рамках деловой программы запланированы профильные мероприятия:

— Бизнес-форум креативных индустрий KreaCollab — событие года для дизайнеров, архитекторов и урбанистов. На площадке будут работать ведущие федеральные и региональные эксперты.

— Форум мастеров — мастер-школа от лучших практиков-отделочников. Это отличная возможность повысить профессиональный уровень и узнать новое вместе с руководителями компаний, производителями материалов и оборудования и известными отраслевыми блогерами.

— Лекторий — деловая площадка для презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом.

Для участия в выставке бронируйте стенд на сайте «Сибирской строительной недели».

Фото: «Центр Экспо»

Организатор выставки: ООО «Центр Экспо»

Тел.: 8 (383) 363-00-63

info@sibbuilding.ru

sbweek.ru

Возрастное ограничение: 18+

ООО «Центр Экспо»