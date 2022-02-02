Комната за девять тысяч рублей без окон и с туалетом под потолком сдаётся в Петербурге

Объявление о сдаче необычной комнаты в Санкт-Петербурге появилось на одном из популярных сайтов в конце января. На десяти квадратных метрах здесь расположились кровать, кухонный уголок и санузел. Звучит это вполне обычно, если не видеть фотографии. Судя по ним, импровизированный душ и унитаз находятся над “кухней”. К ним ведёт деревянная лестница.

Помимо этого, в доме располагается прачечная со стиральными машинами и сушилкой. Цена аренды комнаты составляет девять тысяч рублей в месяц, а коммунальные услуги дополнительно обойдутся примерно в две тысячи рублей. На момент написания заметки объявление было уже снято с публикации.