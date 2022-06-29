Компания «Большой дом дерева» запустила услугу строительства домов под ключ

Компания «Большой дом дерева» запустила новую услугу. Теперь здесь можно заказать строительство под ключ, в том числе из дерева.

В этом году компания открыла производство профилированного бруса, погонажных изделий, а также столярное производство. Теперь они могут комплектовать ваши строительные объекты собственными материалами.

Преимущества сотрудничества с компанией «Большой дом дерева»:

Экономия: за счёт собственной производственной базы и больших объёмов компания предлагает минимальные цены на брус и погонаж. Комплексный подход: строительство под ключ. Опыт: при сборке домокомплектов работают собственные бригады, все мастера имеют опыт работы с древесиной. Экологичность: «Большой дом дерева» использует экологичные материалы для строительства вашего объекта (алтайская сосна, кедр, лиственница, липа, ольха, осина, а также экзотические породы древесины). Надёжность: в лице компании вы получите и проверенного поставщика, и подрядчика. «Большой дом дерева» работает на рынке более 20 лет и отгружает более тысячи куб. метров пиломатериалов и погонажных изделий ежемесячно.

Напомним, «Большой дом дерева» — один из самых крупных в Сибири шоурумов древесины и изделий из дерева. Приятный древесный запах, уютная атмосфера, огромный выбор самых разных материалов и товаров для дома и дачи — всё это под одной крышей. Древесину, которую предлагает предприятие, покупают по всей России.

«Большой дом дерева»

Адрес: ул. Власихинская, 127а

Тел: 50-04-20