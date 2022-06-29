Компания «Большой дом дерева» запустила услугу строительства домов под ключ
Древесину, которую предлагает предприятие, покупают по всей России
Компания «Большой дом дерева» запустила новую услугу. Теперь здесь можно заказать строительство под ключ, в том числе из дерева.
В этом году компания открыла производство профилированного бруса, погонажных изделий, а также столярное производство. Теперь они могут комплектовать ваши строительные объекты собственными материалами.
Преимущества сотрудничества с компанией «Большой дом дерева»:
Экономия: за счёт собственной производственной базы и больших объёмов компания предлагает минимальные цены на брус и погонаж.
Комплексный подход: строительство под ключ.
Опыт: при сборке домокомплектов работают собственные бригады, все мастера имеют опыт работы с древесиной.
Экологичность: «Большой дом дерева» использует экологичные материалы для строительства вашего объекта (алтайская сосна, кедр, лиственница, липа, ольха, осина, а также экзотические породы древесины).
Надёжность: в лице компании вы получите и проверенного поставщика, и подрядчика. «Большой дом дерева» работает на рынке более 20 лет и отгружает более тысячи куб. метров пиломатериалов и погонажных изделий ежемесячно.
Напомним, «Большой дом дерева» — один из самых крупных в Сибири шоурумов древесины и изделий из дерева. Приятный древесный запах, уютная атмосфера, огромный выбор самых разных материалов и товаров для дома и дачи — всё это под одной крышей. Древесину, которую предлагает предприятие, покупают по всей России.