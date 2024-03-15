На Алтае пожарные спасли кота, который трое суток провел на дереве

Питомец спасался от собак и забрался слишком высоко

15 марта 2024, 10:31, ИА Амител

В селе Усть-Калманка Алтайского края пожарные спасли кота с 16-метровой ели.

Как рассказали в МЧС региона, на такой высоте усатый по кличке Томас оказался, испугавшись стаи собак. Когда дворняги разбежались, кот не смог спуститься с дерева и просидел на нем трое суток. Все эти дни хозяйка надеялась, что питомец вернется, но в итоге не выдержала и позвонила в МЧС.

Прибывшие спасатели тут же развернули трехколенную лестницу и достали голодного и продрогшего кота из западни.