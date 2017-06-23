Коттедж с бассейном и гостевым домом продают под Барнаулом за 18,5 млн руб.

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 300 квадратных метров на участке 20 соток продают в селе Бобровка под Барнаулом за 18,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

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Продавец жилья указывает, что дом из пенобетона, обшитый сайдингом, находится в тихом, экологически чистом и очень живописном месте.

В цоколе находятся тренажерный зал и свободное помещение. На первом этаже расположена просторная кухонная зона-гостиная, спальня, санузел. На втором этаже - детская, спальня, санузел, гостиная и комната, которую можно использовать как зимний сад.

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В коттедже два входа. Также имеется баня с беседкой и летним душем, отапливаемый благоустроенный гостевой дом. На участке есть закрытый бассейн с горкой, гараж на три машины с автоматическими воротами и огород с теплицей.