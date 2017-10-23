Коттедж с бассейном и огромным гаражом продают в Барнауле за 20 млн рублей

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 350 квадратных метров продают в барнаульском поселке Южный за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru

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Недвижимость Опоясанный соснами коттедж продают в Барнауле за 12 млн рублей В доме имеются кухня-столовая, просторная витражная гостиная с высотой потолка 3,5 метра. Также есть гостиная со вторым светом, прихожая, санузел, гардеробная, три спальни, две ванные комнаты, кабинет, котельная, постирочная. В подвальном этаже планируются: спортивный зал, кухня с комнатой отдыха, домашний кинотеатр.

На участке площадью 24 сотки построен гостевой дом-баня из кедра с комнатой отдыха, спальней, кухней-столовой с камином и витражными окнами в пол.

"На территории комплекса имеется зона барбекю, крытая беседка, стационарный бассейн с подсветкой (в зимнее время вода сливается, и чаша консервируется до следующего сезона)", - отмечает автор объявления.

Имеется гаражный комплекс на три автомобиля, мастерская, комнаты для охраны, садовника.

"В доме выполнены работы под самостоятельную отделку: выложен кафель в с/у, ванной, котельной, постирочной, частично черновая отделка стен, потолков", - также отмечает продавец.