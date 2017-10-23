Коттедж с бассейном и огромным гаражом продают в Барнауле за 20 млн рублей
Жилье площадью 350 квадратных метров находится в поселке Южный
23 октября 2017, 07:03
Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 350 квадратных метров продают в барнаульском поселке Южный за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
На участке площадью 24 сотки построен гостевой дом-баня из кедра с комнатой отдыха, спальней, кухней-столовой с камином и витражными окнами в пол.
"На территории комплекса имеется зона барбекю, крытая беседка, стационарный бассейн с подсветкой (в зимнее время вода сливается, и чаша консервируется до следующего сезона)", - отмечает автор объявления.
Имеется гаражный комплекс на три автомобиля, мастерская, комнаты для охраны, садовника.
"В доме выполнены работы под самостоятельную отделку: выложен кафель в с/у, ванной, котельной, постирочной, частично черновая отделка стен, потолков", - также отмечает продавец.
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