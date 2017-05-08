Коттедж с камином и библиотекой продают в Барнауле за 25 млн рублей. Фото
Жилье площадью 390 квадратных метров находится на улице Ляпидевского
8 мая 2017, 07:03
Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 390 квадратных метров на участке 14 соток продают в Барнауле за 25 миллионов рублей.
Как отмечается, в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится на улице Ляпидевского.
Судя по фото интерьера, внутри имеется красивый камин, стильная лестница и библиотека.
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В объявлении также подчеркивается, что коттедж продается срочно.
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