Коттедж с камином и библиотекой продают в Барнауле за 25 млн рублей. Фото

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 390 квадратных метров на участке 14 соток продают в Барнауле за 25 миллионов рублей.

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Недвижимость Коттедж с зимним садом и библиотекой продают в Барнауле за 48 млн руб. Фото

Как отмечается, в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится на улице Ляпидевского.

Судя по фото интерьера, внутри имеется красивый камин, стильная лестница и библиотека.

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В объявлении также подчеркивается, что коттедж продается срочно.