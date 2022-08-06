Коттедж-терем с лепниной, мрамором и коврами продают за миллион долларов в барнаульском бору

Фото: avito.ru

Дом площадью 803 кв. метра в барнаульском бору недалеко от горнолыжной базы «Авальман» выставлен на продажу на сайте Avito. Вместе с внушительным четырёхэтажным (в объявлении указано «4 и более этажей») зданием предлагается большой земельный участок (41 сотка). За всё это предлагают заплатить 60 млн рублей, что в пересчёте на доллары по текущему курсу составляет почти миллион.

Кроме семикомнатного коттеджа на участке стоят гараж и баня. Больше ничего особенного продавец об объекте не рассказывает, лишь поясняет, что здание с дизайнерским ремонтом выполнено из качественного и дорогостоящего материала. О том, как выглядит дом, можно посмотреть на фото шикарных интерьеров, а также в видеоролике, в съёмках которого даже использовали квадрокоптер.

Напомним, что самую дорогую дачу на Алтае продают за 10 млн рублей.