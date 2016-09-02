Круглосуточный деловой центр "Онегин" открылся в Барнауле. Фото
Новое здание находится на пересечении улиц Ползунова и Максима Горького
2 сентября 2016, 14:14
Фото: realtai.ru
Новый деловой центр, получивший название "Онегин", открылся в центре Барнаула на пересечении улиц Ползунова и Максима Горького.
Примечательно, что деловой центр готов принимать посетителей 24 часа в сутки. Известно, что на новых площадях уже разместились ряд компаний.
Как сообщает "Недвижимость Алтая", изначально планировалось, что "Онегин" будет иметь более существенные габариты и здание будет растянуто почти до улицы Пушкина, но в итоге проект был реализован в "укороченном варианте".
Комментарии
Новости партнеров