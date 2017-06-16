Квартиру с дизайнерским ремонтом продают в центре Барнаула за 9 млн рублей
Жилье площадью 87 квадратных метров находится в высотном доме на улице Партизанской
Фото: Avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 87 квадратных метров с дизайнерским ремонтом продают в центре Барнаула за 9 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на 16-м этаже кирпичного высотного дома, расположенного на улице Партизанской.
"В подъезде консьерж. Уютная квартира с комфортной планировкой. Произведен качественный дизайнерский ремонт, встроенный кухонный гарнитур. Продажа с мебелью и бытовой техникой. Импортная качественная сантехника. Посудомоечная машина. Санузел раздельный. Постирочная. Три лоджии", - отмечает автор объявления.
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Также уточняется, что дом оборудован двухуровневой подземной охраняемой парковкой с системой видеонаблюдения. Территория дома является закрытой.
Рядом с высоткой имеется вся необходимая инфраструктура.