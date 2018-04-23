Квартиру с колоннами и теплыми полами продают в Барнауле за 6,5 млн рублей

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в кирпичной высотке на улице Взлетной в Барнауле за 6,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в квартале 2000. "Квартал очень красиво и современно оформлен. Во дворе дома детский сад и школа с бассейном. В подъезде два лифта, выход на две стороны", - отмечает автор объявления.

В жилье выполнена узаконенная перепланировка: три комнаты, большая гардеробная, коридор, совмещенный санузел, балкон. В квартире выполнен ремонт, имеются элементы декора, оборудованы теплые полы, есть кондиционер.