Квартиру с круговым видом на город с пяти лоджий продают в Барнауле за 14,5 млн

Пятикомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в центре Барнаула за 14,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на 13 этаже кирпичной одноподъездной высотки на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Папанинцев. В квартире три спальни, кабинет, зал-столовая с выделенной кухонной зоной.

"Практически круговой панорамный вид на город открывается с пяти лоджий, они утеплены и облагорожены. В квартире высокие подвесные потолки, ванная комната размером 18 квадратных метров совмещена с санузлом, оборудована душевой кабиной, джакузи и сауной", – отмечает автор объявления.

Дом оборудован двумя лифтами, работает консьерж, имеется система видеонаблюдения, расположен в районе с развитой инфраструктурой.