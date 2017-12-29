Квартиру с мраморными подоконниками и лестницей из дуба продают в Барнауле
Жилье площадью 130 квадратных метров выставили на продажу за 10 миллионов рублей
29 декабря 2017, 07:03
Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в два уровня площадью 130 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на пятом и шестом этажах кирпичного дома на улице Папанинцев.
"Закрытая территория с видеонаблюдением. Два санузла (ванна с гидромассажем, биде, душевая кабина, водонагреватели)…Лестница, паркет, столярка из красного дуба", - отмечает автор объявления.
Подоконники в квартире выполнены из натурального мрамора. Полы с подогревом, оборудована система кондиционирования.
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