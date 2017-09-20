Квартиру с парковкой на три авто продают в центре Барнаула за 10,5 млн руб.

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра и подземную парковку, рассчитанную на три автомобиля, продают в центре Барнаула за 10,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на шестом этаже дома повышенной комфортности с консьержем, закрытой территорией и системой видеонаблюдения.

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В квартире выполнен дизайнерский ремонт, имеется водонагреватель, кондиционеры, пол с подогревом.

Продавец не исключает возможности отдельной продажи квартиры и парковки.