Квартиру с парковкой на три авто продают в центре Барнаула за 10,5 млн руб.
Жилье площадью 152 квадратных метра находится на улице Партизанской
20 сентября 2017, 07:03
Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра и подземную парковку, рассчитанную на три автомобиля, продают в центре Барнаула за 10,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на шестом этаже дома повышенной комфортности с консьержем, закрытой территорией и системой видеонаблюдения.
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В квартире выполнен дизайнерский ремонт, имеется водонагреватель, кондиционеры, пол с подогревом.
Продавец не исключает возможности отдельной продажи квартиры и парковки.
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