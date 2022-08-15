Квартиру в доме под часами продают в центре Барнаула за 4 млн рублей

Двухкомнатную квартиру в знаменитом барнаульском «доме с часами» выставили на продажу за 4,1 млн рублей. Согласно объявлению на «Авито», в помещении есть раздельный санузел и джакузи.

В квартире имеются две изолированные комнаты, просторная кухня и большой гардероб. Установлены пластиковые окна с широкими подоконниками, качественные межкомнатные двери, натяжные потолки и ламинат. Кроме того, в помещении потолки высотой 3 метра.

Покупателю в подарок достанется часть мебели. В самом доме недавно отремонтировали подъезд, а в квартире обновлены водопровод, канализация и заменена вся проводка.