Квартиру в элитном жилкомплексе продают в Барнауле за 19 млн рублей. Фото

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 182 квадратных метра продают в барнаульской высотке в самом центре города за 19 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

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Недвижимость Квартиру с сауной и кинотеатром продают в Барнауле за 19,5 млн рублей. Фото

"Элитный жилой комплекс, ремонт, очень хорошее состояние, высота потолков – три метра, лоджия застеклена, встроенная кухня, встроенная мебель, постирочная комната, гардеробная, просторная гостиная, охрана, отличная детская и прогулочные зоны", - отмечает автор объявления.

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Продавец жилья подчеркивает, что дом, где находится квартира, расположен в очень удобном месте – рядом с социальными объектами и торгово-развлекательными заведениями.