Квартиру в окружении интеллигентных соседей продают в Барнауле за 8,5 млн

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 103 квадратных метра продают в центре Барнаула за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичном доме на проспекте Социалистическом. "В квартире просторная гостиная и кухня, большая ванная комната, в которой установлена душевая кабина, высота потолков три метра. В квартире сделан дизайнерский ремонт. Просторная, облагороженная лоджия. На цокольном этаже располагается сауна и тренажерный зал, а не подвал, поэтому полы в квартире теплые", – отмечает автор объявления.

Территория дома огорожена, оборудована системой безопасности, имеется стационарный пост охраны у въезда во двор, консьерж, по периметру камеры видеонаблюдения.

"Дом построен в краснокирпичном купеческом стиле. Вас будут окружать успешные, интеллигентные соседи", – добавляет продавец.