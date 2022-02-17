Квартиру за 100 тысяч рублей в месяц и залогом в 200 тысяч сдают в Барнауле

Барнаульцам предлагают арендовать квартиру в доме по улице Геблера, 31/102, за 100 тысяч рублей в месяц. Объявление появилось на “Авито”.

Владелец рассказал, что четырёхкомнатная квартира расположена на пятнадцатом этаже многоквартирного дома. Жилплощадь оборудована двумя санузлами, сауной, мебелью и бытовой техникой. В качестве бонуса будущий квартиросъёмщик получит панорамный вид на город.

Арендодатель не приложил никаких фотографий самой квартиры, но опубликовал несколько снимков самого дома. В качестве идеальных квартиросъёмщиков владелец квартиры хотел бы видеть семейную пару.

Помимо 100 тысяч рублей ежемесячно, владелец просит залог в размере 200 тысяч рублей.

Это самая дорогая квартира, которая сдаётся в Барнауле.