Квартиры со свободной планировкой в жилом комплексе "Матрешки"

Квартиры без внутренних стен, или, как их еще называют, со свободной планировкой, - дань моде, царящей на столичном рынке недвижимости в течение нескольких лет. Такой вариант планировки действительно очень привлекателен, поскольку дает будущим собственникам возможность реализовать любые дизайнерские решения.

Свободная планировка позволяет владельцу квартиры самостоятельно решить, сколько комнат ему потребуется на купленной площади. Таким образом, человек планирует и делает квартиру под свои интересы, учитывая потребности своей семьи, количество детей. Согласитесь, такое преимущество позволяет жить в комфорте.

Инвестиционная Строительная Компания "ВИРА-Строй" реализует квартиры, в том числе и со свободной планировкой, в жилом комплексе "Матрешки".

Однокомнатные студии 62,61 м² и 67,74 м². Они продаются по адресу Балтийская, 99 (1-3 этаж)

Цена за м² - от 38 000 руб.

Ограниченное предложение: всего 6 квартир!

Главным достоинством жилплощади со свободной планировкой является именно возможность выбора количества комнат и дизайна будущей квартиры. Здесь можно сделать все по своему вкусу без необходимости сносить стены, что позволит собственнику существенно сэкономить и время, и деньги. ООО ИСК "ВИРА-Строй" предлагает, к примеру, дизайн-решение по организации пространства в данных квартирах.

Однокомнатная квартира-студия 62, 61 м2 Однокомнатная квартира студия 67,74 м2

В обеих квартирах имеется санузел, выделена кухонная зона, поскольку это зависит от прокладки коммуникаций и определяется еще на стадии проектирования жилого дома. А вот на оставшейся части квартиры будущий владелец может обустроить жилье в соответствии со своими желаниями.

Квартира со свободной планировкой в ЖК "Матрешки" дает владельцу возможность создать свое уютное гнездышко исключительно на свой вкус и предпочтения. А правильная эргономичная планировка позволит рационально использовать всё жилое пространство.

Покупатель может самостоятельно распределить площади квартиры. Например, спальню совместить с детской, и это станет отличным вариантом для тех, у кого есть дети. Сделать кухню-столовую, соединив ее с гостиной. Возможно, сделать также и кабинет. Кроме того, вы можете сделать комнаты именно такой конфигурации, какой необходимо именно вашей семье. Планировка, осуществляемая согласно своим представлениям об идеальном жилье, позволит сделать проживание удобным и приятным, да и сам процесс планирования пространства принесёт немало положительных эмоций.

Проектное предложение дизайн-решения квартиры с площадью 67, 74 м2































Проектное предложение дизайн-решения квартиры с площадью 62, 61 м2



































По всем вопросам приобретения квартир свободной планировки вы можете обратиться в офис VS-Недвижимость, единственного официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй" в г. Барнауле, пр. Красноармейский, 75 Б, 3 этаж

тел. 8 (3852) 22-35-10

пн – пт: 09.00-18.00

сб-вс: выходной

Дополнительный офис продаж, офис VS-Недвижимость, по адресу: ул. Балтийская, 95

тел. 8 (3852) 22-35-10, 8-905-927-31-13 – экскурсии

Пн, вт, чт, пт: 09.00 - 20.00;

Ср: 10 – 18.00

Сб: 10.00 - 16.00

Воскресенье – выходной

Проектная декларация на сайте: matreshki-barnayl.ru