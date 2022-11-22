Лекарство для рынка. Какие ипотечные программы доступны барнаульцам и в чём их преимущества

Ипотека остаётся главным драйвером рынка недвижимости в Барнауле. Эксперты говорят, что разнообразные программы подогревают и поддерживают спрос на новостройки, вторичное жильё и даже частные дома. При этом оформить ипотеку за последние годы стало намного проще: для получения кредита не требуется собирать огромный пакет документов, а онлайн-сервисы позволяют оформить всё удалённо. Какие программы пользуются большой популярностью и в чём их преимущества, разбирался amic.ru.

Ипотека от 1%

В апреле 2020 года, в разгар коронакризиса, в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки со ставкой 6% годовых. Потратить средства можно на приобретение новостроек. Программа была запущена, чтобы поддержать строительные компании и простимулировать граждан к покупке жилья. Она и сегодня остаётся самой популярной на рынке. Сейчас кредит по ней доступен по ставке 7% и ниже (каждый банк вправе самостоятельно устанавливать ставку). Первоначальный взнос — от 15%.

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На базе этой программы появились и более низкие варианты — под 1%. Оформить их можно при приобретении квартиры у некоторых застройщиков. Компании сами субсидируют банкам ставку за покупателя.

«В Барнауле есть программы ипотеки от 1% на весь срок действия кредита. Доступны кредиты и под 1,7, 2,7, 3, 4,3% годовых. Это совместная работа банков и застройщиков. В других регионах на новое жильё также есть интересные ипотечные программы: например, пока идёт строительство, покупатели платят рубль в месяц. Только после сдачи дома в эксплуатацию собственники начинают вносить обычный ежемесячный платёж по льготной ставке. Это вариант для тех, кто живёт в арендном жилье и не может оплачивать два платежа, пока идёт строительство дома. Также это отличное предложение для инвесторов. Но нужно понимать, что действие льготной ипотеки с господдержкой не безграничное, пока она действует до конца декабря 2022 года», — сообщила amic.ru руководитель агентства недвижимости «Гнездо» Ольга Гросс.

Ольга Гросс / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Также популярна у барнаульцев «Семейная ипотека» под 6%. Её выдают, если в семье с 2018 года родился или был усыновлён ребёнок либо есть ребёнок-инвалид любого возраста.

Весной 2022 года в России заработала ипотека для специалистов, работающих в IT-компаниях. Ставка по этой программе составляет 5%, но некоторые банки предлагают более низкие проценты.

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Для приобретения вторичного жилья пока программ нет, но кредиты доступны в среднем под 11-12%, сообщила amic.ru специалист агентства недвижимости «Гнездо» Вероника Грошева. По информации «Дом.РФ», в сентябре средняя ставка на покупку готового жилья составила 9,91%.

Купить или построить

На сегодняшний день ипотеку с господдержкой 6-7% можно потратить на покупку или строительство частного дома. По словам специалиста агентства недвижимости «Гнездо» Ярославы Галеевой, наряду с «Сельской ипотекой» под 3% (она доступна при покупке жилья в сельской местности) это вызвало уверенный спрос на рынке загородной недвижимости.

«Несколько лет назад взять дома в ипотеку было сложно: к ним был огромный список требований, процентная ставка по ипотеке была выше, чем на покупку квартиры, а первоначальный взнос составлял 30-40%. Сейчас есть возможность оформить ипотеку даже ниже 6 или 7%. Её можно взять на покупку готового дома от юрлица, ИП, либо заказать строительство дома подрядчику. Первоначальный взнос — 15%», — говорит Ярослава Галеева.

Стоимость частных домов, по словам специалистов агентства, сопоставима с крупногабаритными квартирами, но покупатели получают ещё и земельный участок. Поэтому спрос на дома среди барнаульцев высокий.

Ярослава Галеева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не кабала, а возможность

За последние годы рынок ипотеки изменился не только количественно, но и качественно. Теперь заёмщику не нужно собирать горы документов: для получения кредита в некоторых банках достаточно лишь паспорта.

«Многие думают, что для получения кредита нужно собрать огромный пакет документов, где будут справки с работы, копии трудовой книжки. Но сейчас можно оформить ипотеку без официального трудоустройства», — отмечает Вероника Грошева.

При этом некоторые банки предлагают сервисы электронной регистрации недвижимости. Они позволяют минимизировать «передвижения» заёмщика и временные затраты на сделку, а оформление происходит в одном месте.

Вероника Грошева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Это удобно, клиент за это даже получает скидку от банка на процентную ставку», — говорит эксперт.

Но чтобы во всём этом разобраться, подобрать максимально комфортные ипотечные программы и ту самую квартиру, нужно обращаться к риелторам — специалистам рынка недвижимости.

В целом, по словам Ольги Гросс, сегодня ипотека — это лекарство для сферы недвижимости. И пока работают программы, рынок жилья будет развиваться.

«До подогрева нам пока далеко, рост цен и нестабильная ситуация в стране спровоцировали остывание рынка. Сейчас, чтобы поддержать строительную отрасль, чтобы сегмент недвижимости не встал, мы рассматриваем ипотеку как лекарство. И вообще, это уже не кабала, это возможность заработать на инвестировании или улучшить свои жилищные условия максимально выгодным способом», — отмечает эксперт.

Ярослава Галеева и Екатерина Чахлова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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