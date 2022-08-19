«Люксовую» квартиру с видом на лес продают в Барнауле за 27 млн рублей

Трёхкомнатную «люксовую» квартиру площадью 152 квадратных метра выставили на продажу в Барнауле за 27,3 млн рублей. Согласно объявлению на сайте Avito, в помещениях уже выполнен дизайнерский ремонт и установлена качественная дорогостоящая мебель.

Продавец отмечает, что из окон квартиры на втором этаже восьмиэтажного здания открывается вид на лес. Установлен тёплый пол, система кондиционирования воздуха, выведена вся электрика и освещение.

Сам дом находится на охраняемой закрытой территории. Отмечается, что ранее в квартире никто не жил.