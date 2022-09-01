Маленькая квартира в новостройках Барнаула окупится после 16 лет сдачи

Срок окупаемости квартир площадью до 32 квадратных метров в Барнауле более 16 лет, пишет BFM.ru со ссылкой на расчёты сайта «Мир квартир».

«Аналитики посчитали срок окупаемости квартир по 70 городам РФ. Специалисты исходили из предположения, что небольшие квартиры наиболее востребованы на рынке, и их выбирают инвесторы, которые хотят получать доход от сдачи в аренду», — отмечает издание.

Среди городов Сибири срок окупаемости вложений в новостройку меньше в Томске и Кемерове — 13,4 года, в Новокузнецке — 13,5 года, Красноярске — 14,3 года.

Дольше всего будет окупаться покупка небольшой квартиры в Барнауле — 16,1 года, в Омске — 16,4 года, в Иркутске — 17,3 года.

Аналитик Сергей Николаев подчеркнул, что квартира под аренду обычно приносит 7-8% прибыли. В идеале после внесения первоначального взноса в размере 25-30% арендный доход должен превышать ипотечный платёж.

Ранее amic.ru рассказал, что жители Алтайского края реже покупают новостройки и оформляют ипотеку.