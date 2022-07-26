Маленькая, зато в Москве. Почему студенту лучше купить, а не снимать квартиру

В Москву и Санкт-Петербург приезжают учиться студенты из разных городов России. Кто-то живёт в общежитии, кто-то снимает комнату с сокурсниками или друзьями, а кому-то везёт сразу обзавестись собственной квартирой. Последний вариант многих отпугивает ценой и даже кажется нереальным, но на самом деле он может быть выгоднее аренды жилья.

Чаще всего первой квартирой выбирают студию из-за невысокого бюджета покупки. Её же чаще и арендуют — недорого и при этом более комфортно по сравнению с комнатой.

Рассмотрим экономику покупки студии на примере ЖК «Лучи», расположенного в пяти минутах ходьбы от станции метро «Солнцево» в Москве. Здесь такое жильё стоит от 6 664 095 рублей. С ипотекой по сниженной ставке 1,2%, сроком на 20 лет и при первоначальном взносе 20%, то есть 1 332 820 рублей, ежемесячный платёж составит 25 089 рублей. А аренда студии в 15 минутах на автомобиле от Солнцева обойдётся ежемесячно в сумму около 35 тысяч рублей в месяц.

При этом основной плюс покупки — собственник получает актив. На фоне роста цен на недвижимость (только за последний год 1 кв. м первичного жилья в Москве подорожал на 25,3% — с 251,8 тысячи до 315,5 тысячи рублей), стоимость актива в итоге может превысить даже переплату банку. Например, квартиры 38 кв. м в ЖК «Зиларт» за два года увеличились в цене примерно на 40%. Актив можно будет дополнительно монетизировать в будущем, сдавая в аренду.

Ещё один немаловажный фактор — возможность оформить имущественный налоговый вычет, сумма которого может доходить до нескольких сотен тысяч рублей в год. Её также можно инвестировать в ипотеку. Кроме того, с собственной квартирой вы защищены от недобросовестных посредников и риелторов, поднятия арендной платы, необходимости переезжать, если у хозяина квартиры изменились планы.

Тем, кто заинтересован в покупке московской недвижимости комфорт-класса, стоит рассмотреть варианты в ЖК «Лучи» (проектная декларация). Комплекс расположен в Западном округе столицы, в локации с благоприятной экологией — недалеко есть сразу несколько крупных зелёных зон.

Несмотря на то, что ЖК находится за МКАД, у дома отличная транспортная развязка. Также жильцы получат московскую прописку — да, именно Москвы, а не области. При этом цены на квартиры в ЖК «Лучи» намного ниже, чем на жильё в пределах МКАД.

ЖК «Лучи» / Фото: «Группа ЛСР»

Если вы хотите стать собственником жилья в современном комплексе в центре города, присмотритесь к московскому микрорайону «Зиларт» (проектная декларация). ЖК «Зиларт» расположен в пяти километрах от Кремля на берегу реки Москвы, на участке площадью свыше 65 гектаров. Главной отличительной чертой проекта является грамотное зонирование территории на пять тематических пространств: жилого, природного, образовательного, для отдыха и пространство притяжения. «Зиларт» — один из первых жилых комплексов, предлагающих полный набор инфраструктуры: от просторного парка до собственного музея.

ЖК «Зиларт» / Фото: «Группа ЛСР»

А в Питере, например, можно присмотреться к ЖК «Морская миля» (проектная декларация). Это комплекс комфорт-класса, строящийся в развитой локации Красносельского района, на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Застройщик «Морской мили» — «Группа ЛСР» — ставит своей целью создание комфортной жилой среды со своей внутренней инфраструктурой, уютными дворами, паркингами, дорожными проездами. В 350 метрах от ЖК строят станцию метро.

ЖК «Зиларт» / Фото: «Группа ЛСР»

Со всеми новостройками Питера и Москвы от «Группы ЛСР» можно познакомиться в отделе продаж компании «Барнаулкапстрой», которая сотрудничает с этим застройщиком. Поэтому купить жильё можно прямо из родного города, быстро и безопасно. Для этого необходимо прийти в офис компании, где специалисты помогут с выбором квартир, расскажут о них, посоветуют выгодные для покупки районы столицы. «Группа ЛСР» предлагает квартиры как в строящихся домах, так и в готовых.

Вся сделка проходит в Барнауле, дистанционно. То есть купить квартиру можно, не выезжая из города.

Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продажи. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону 8 (3852) 252-337.

Застройщик «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф

ООО ОП «Барнаулкапстрой»

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

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