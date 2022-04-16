Мебельный магазин вместо сельхозцентра построят рядом с барнаульским аэропортом

Проект мебельного магазина на Павловском тракте, 200б / Фото: «Мастерская Золотова»

На Павловском тракте, недалеко от городского аэропорта, планируют построить мебельный центр, где будут производить, ремонтировать и продавать различные изделия. Комплекс, согласно проекту, состоит из двух отдельно стоящих корпусов. Это решение архитекторов раскритиковали члены градсовета, где и были представлены эскизы. Кроме того, эксперты вообще усомнились, что объект будут использовать под мебельную компанию.

Что известно о комплексе?

Участок, где планируется строительство, расположен на Павловском тракте, 200б, в пяти километрах от барнаульского аэропорта. Изначально на площадке планировали построить объект для компании, специализирующейся на продаже сельхозпродукции. Однако земельный участок был продан другой фирме («Комплект-М»), которая решила открыть мебельный магазин.

«Объект уже рассматривали, за это время изменился заказчик, но все основные планировочные моменты сохранены. Участок расположен на Павловском тракте, территория свободна от застройки. Основным объектом, расположенным около нашей площадки, является база (на Павловском тракте, 200, — прим. ред.). Других застроек нет», — отметил автор проекта Владимир Золотов.

Площадка на Павловском тракте, 200б / Фото: «Мастерская Золотова»

Комплекс будет состоять из двух двухэтажных корпусов площадью 3 тыс. и 3,8 тыс. квадратных метров. Парковки предусмотрены перед зданием и в глубине двора. Общее количество машино-мест — 140.

«Нам надо было как-то совместить технологии, утилитарность и функции, архитектурные моменты. Основной — серый и синий цвета», — сказал Владимир Золотов.

«Что-то тут не то»

Решение построить два здания, а не одно, члены градсовета раскритиковали. Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко усомнился, что здесь появится мебельная компания.

«Владимир Иванович (Золотов, — прим. ред.), мне кажется, вы нам что-то не договариваете. Где вы видели парковки, расположенные вдалеке от центрального входа? Никто там не будет парковаться. А зачем тогда два корпуса? Как из парковок на задний фасад попадать? Там вообще ворота загрузочные. Мне кажется, что-то тут не то», — предположил Носенко.

Владимир Золотов отметил, что в комплексе будут не только торговать мебелью, но ещё и ремонтировать, и собирать. Поэтому внутри предусмотрены производственные и складские помещения. Однако председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв отметил, что в этом случае назначение объекта не соответствует выданным на землю документам.

«По разрешённому использованию у вас должны быть торгово-выставочные комплексы. Площадь здания должна быть более 5 тыс. квадратных метров. Вы же разделили его на два самостоятельных объекта, предполагая, что застройщик при оформлении разрешения в проектной документации наверняка будет указывать очерёдность или этапность строительства. Но этапность здесь не получится: общая площадь здания должна превышать 5 тыс. квадратных метров. Возникает вопрос, почему бы не объединить два корпуса?» — предложил Воробьёв.

Раскритиковали эксперты и размещение парковочных мест: они располагаются не перед главным входом, а на «задворках».

«Я не вижу заявленной цели объекта. Здания нужно сдвигать вовнутрь. Парковка расположена неудобно. Боковые фасады нужно красить, улучшить, он будет виден. Расстояние между зданиями, загруженные ворота, ширина пространства между зданиями недостаточна для обозначенных целей. Здания нужно либо объединять, либо сдвигать внутрь», — отметил Евгений Носенко.

В результате комиссия единогласно отправила проект на доработку.