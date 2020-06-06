Мэр Барнаула разберется в ситуации с долгостроем на проспекте Ленина

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в воскресенье, 7 июня, проведет рабочее совещание по поводу ситуации с долгостроем на проспекте Ленина, 195а. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В нем примут участие профильные городские комитеты, представители застройщика и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеенко.

В мэрии подчеркнули, что заседание назначено в связи с прошедшим в субботу, 6 июня, пикетом дольщиков у проблемного объекта.

Ранее о пикете писал и amic.ru. Тогда горожане вышли с палатками и плакатами к дому и призвали власти разобраться в ситуации с заселением.

Напомним, что долгострой на Ленина, 195а, не могут сдать три года. В мае сообщалось, что застройщик отодвинул сроки сдачи дома с декабря 2019-го на июнь 2020 года. При этом первоначально девелопер планировал достроить его до сентября 2017 года.