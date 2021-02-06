Минстрой отменил сейсмические нормы, из-за которых новостройки в Барнауле могли подорожать

В российских регионах отменили повышенные требования к сейсмической безопасности зданий, принятые в августе 2020 года. Соответствующий приказ подписал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

По этим (уже отмененным) нормам в Барнауле при строительстве зданий нужно было учитывать возможность землетрясений в 7 и 8 баллов. До этого объекты возводили с устойчивостью к 6 баллам.

Эксперты опасались, что из-за новых критериев себестоимость строительства возрастет минимум на 30%, жилье станет недоступным для населения, а многим девелоперам и заводам стройматериалов придется закрыться.

Более того, строители уверяли, что новые нормативы абсурдны, ведь они не учитывают геологическое строение Алтайского края. По словам экспертов, в начале 2000-х в регионе была проведена масштабная работа по изучению сейсмической активности. В разгар исследований и грянуло "Чуйское" землетрясение. Но благодаря ему ученые зафиксировали, что даже самые серьезные подземные толчки Барнаулу не страшны.

Однако в новых нормативах по сейсмике от 2020 года эти результаты исследования учтены не были. Полгода строительное сообщество региона потратило на то, чтобы Минстрой признал свою ошибку.