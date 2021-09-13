Минстрой расширит число "льготных" подрядчиков, для которых пересмотрят цены госконтрактов
Подрядные компании начали нести многомиллионные потери после роста цен на стройматериалы
Число российских подрядчиков, для которых пересмотрят суммы по ранее заключённым госконтрактам, может вырасти. Дело в том, что федеральный Минстрой готовит новые изменения, которые помогут компаниям "отбить" хотя бы часть финансовых потерь, сообщает "Коммерсантъ".
В августе 2021 года правительство страны утвердило нормативы, позволяющие подрядчикам по согласованию с госзаказчиками изменять условия контрактов, которые были заключены до 1 июля 2021 года более чем на год. Повышать стоимость можно только по невыполненным работам и не более чем на 30%. Однако российские регионы нередко готовы пересматривать цены для контрактов, которые заключены с 1 января 2021 года.
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Новые поправки предлагают распространить на строительные контракты, заключённые менее чем на год, а также на действующие контракты, по которым работы уже были произведены с 1 января 2021 года.
Также Минстрой планирует в ближайшее время внести в правительство проект постановления, который позволит увеличивать стоимость контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Впервые о пересмотре стоимости госконтрактов в России заговорили в начале 2021 года, когда цены на строительные материалы за несколько месяцев резко выросли. Весной положение подрядных компаний, возводящих школы, больницы и детсады, стало критичным.
Алтайские организации отмечали, что их убытки достигают десятков миллионов рублей (суммы контрактов фиксированные, а из-за роста цен на материалы компаниям не хватает выделенных государством денег, и они вкладывают свои средства).
Некоторые подрядчики даже приостановили работы на объектах. В конце лета 2021 года правительство региона заявило, что планирует пересмотреть стоимость контрактов, однако после перерасчётов они "подорожают" всего на 10%.