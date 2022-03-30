Мишустин подписал постановление о росте максимальной ставки по льготной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Заявление было сделано в среду на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

«Одной из тем совещания с президентом стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — отметил Мишустин.

Напомним, что ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с предложением изменить параметры льготной ипотечной программы, повысив ставку с 7% до 12% и увеличив максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — до 6 миллионов.

Предложение одобрил президент РФ Владимир Путин, который отметил, что ставки по программам сельской, дальневосточной и семейной ипотеки должны быть сохранены.