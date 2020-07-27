Море и рыцарские замки. Как увидеть Европу, когда границы закрыты

Многие россияне в сложившихся условиях столкнулись с вопросом – а где провести отпуск, если границы РФ закрыты? Для тех, кто привык отдыхать в цивилизованных условиях и является сторонником европейского качества жизни – наш материал.

Калининград неслучайно называют русской Европой: город объединяет в себе современный комфорт и средневековую архитектуру. У него нет границы с материковой Россией – регион омывают воды Балтийского моря, а его "наземные" соседи – Польша и Литва. Кроме того, в Калининградской области европейским можно назвать не только образ жизни, но и качество жилья.

Чем удивляет Калининград?

Местные жители по-европейски открыты и дружелюбны. В первое время приезжие очень удивляются уступающим дорогу автомобилям и улыбающимся прохожим. Да и внешне они отличаются тоже – близость к европейским границам (всего 25 км), возможность летать на выходные в Милан, Берлин и Мадрид, наличие всевозможных бутиков – все это позволяет калининградцам быть в тренде актуальных модных тенденций. Несмотря на свой небольшой размер, Калининград обладает всеми преимуществами мегаполиса. Он представляет собой особую экономическую зону, где все способствует росту малого бизнеса.

Это один из немногих городов России, построенных по принципу "город-сад": парковые зоны с озерами, пространства для прогулок, тихие улицы с историческими постройками. Здесь можно увидеть различные типы ландшафта – песчаные дюны, сосновые, липовые и дубовые рощи, луга и пляжи. Кстати, Балтийское побережье – одно из самых чистых в России.

Где купить квартиру в Калининграде?

Чтобы стать владельцем квартиры комфорт-класса, нужно обратиться в департамент недвижимости "Мегаполис". Это прямой офис продаж одного из крупнейших застройщиков региона, где не только предлагают жилье по оптимальным ценам, но и "ипотеку как в Европе" – всего под 3% годовых*.

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Недвижимость Всё для людей: если переезжать, то в Калининград





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