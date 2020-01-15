Моя крепость. Дома из камыша, соломы и фанеры продают в Алтайском крае

Кирпич, дерево, блоки – из этих материалов чаще всего возводят дома в Алтайском крае. Однако есть на рынке региона объекты, которые построены буквально из подручных материалов. Представляем подборку необычных домов с сайта Avito, которые к тому же можно приобрести по цене до 150 тыс. рублей.

Дом из камыша

В Бурлинском районе продают камышитовый шлаколитой дом площадью 35 квадратных метров. Он построен из материала, в составе которого камыш, шлак, цемент и некоторые другие материалы. В доме две комнаты, кладовая, коридор, веранда.

"Теплый дом, есть печное отопление, проведена вода, надворные постройки. Состояние жилое", – сказано в объявлении.

Цена – 120 тыс. рублей.

Саманный "таунхаус"

В Бийске продают два саманных "таунхауса" на лодочной станции на берегу Бии. Саманные дома строят из глиняных кирпичей с добавлением соломы или других растений. Строят здания из этого материала чаще всего в странах Азии и на юге России, а также в южных областях Украины и Молдавии.

Покупателям такого "дома" в Бийске достанется в подарок и место под стоянку лодки и беседку. Продавец просит за него 50 тыс. рублей.

Еще один саманный домик продают в селе Угловском Угловского района за 100 тыс. рублей. Во дворе есть скважина и баня, сообщает владелец.

Дом на полозьях

Теплый рыбацкий дом на полозьях продается в селе Бураново Калманского района. За него просят всего 8 тыс. рублей.

"Стены из фанеры, с внутренней стороны утеплитель, есть раскладушка, полы из доски 40 мм. Есть печка", – сказано в объявлении.