На Алтае продают участок с собственным мини-пляжем на берегу Катуни и маленьким домиком
Продавец отметил, что место идеальное для туристического комплекса
13 июля 2022, 13:48
В Алтайском крае продают земельный участок на берегу Катуни с роскошным видом на реку, сообщает «Чёрное и Белое Барнаул».
Земля — ровная и без уклона, расположена в селе Ая по улице Советская, 50. Цена — 2,9 млн рублей.
«Идеальное место для дома вашей мечты, усадьбы или туристического комплекса. Имеется прямой выход к реке. Рядом заводь, где можно купаться. Есть небольшой домик, что позволяет хранить инструменты и т.д. Электричество к дому подведено, газ будет в ближайшее время. Отличное качество сотовой связи и мобильного интернета. Водоносный слой близко — можно делать колодец или скважину», — отметил продавец.
Участок продают на берегу Катуни / Фото: vk.com/chb_brn
В объявлении подчеркнули, что в селе есть вся необходимая для жизни инфраструктура: продуктовые магазины, школа, почта, регулярный автобус. До аэропорта Горно-Алтайска — 24 километра.
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