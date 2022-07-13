На Алтае продают участок с собственным мини-пляжем на берегу Катуни и маленьким домиком

В Алтайском крае продают земельный участок на берегу Катуни с роскошным видом на реку, сообщает «Чёрное и Белое Барнаул».

Земля — ровная и без уклона, расположена в селе Ая по улице Советская, 50. Цена — 2,9 млн рублей.

«Идеальное место для дома вашей мечты, усадьбы или туристического комплекса. Имеется прямой выход к реке. Рядом заводь, где можно купаться. Есть небольшой домик, что позволяет хранить инструменты и т.д. Электричество к дому подведено, газ будет в ближайшее время. Отличное качество сотовой связи и мобильного интернета. Водоносный слой близко — можно делать колодец или скважину», — отметил продавец.

Участок продают на берегу Катуни / Фото: vk.com/chb_brn

В объявлении подчеркнули, что в селе есть вся необходимая для жизни инфраструктура: продуктовые магазины, школа, почта, регулярный автобус. До аэропорта Горно-Алтайска — 24 километра.