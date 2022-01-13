На Докучаево снесли здание, которое стояло здесь с момента основания района

В Барнауле снесли одноэтажное старинное здание на ул. Островского, 8а (пересечение с ул. Гущина), которое построили на рубеже 1920-1930-х годов. Позже вокруг него вырос посёлок Докучаево, сообщает "Толк" со ссылкой на историка Данила Дегтярёва.

Здание возвели посреди картофельных полей целиком из дерева. В СССР в таких местах обычно появлялись опытные станции, перераставшие в большие НИИ. Со временем базы и учёные перебрались в собственный Научный городок, а вокруг станции в 80-90-е годы построили многоэтажки.

По словам Дегтярёва, здание могло бы стать музеем истории Докучаева, но его никто не рассматривал как исторический объект, а общественники не стремились его сохранить.

"Но здание всё это время так и стояло среди "панелек" как чудом выживший свидетель прошлых достижений. И вдруг в декабре прошлого года я случайно обнаружил, что его не стало, а на этом месте теперь пустырь. Очевидцы говорят, что постройку снесли прошлым летом", – рассказал историк.

В мэрии Барнаула сообщили, что администрация дом не сносила, так как он не принадлежал муниципалитету. Согласно единому госреестру недвижимости, станция находилась в федеральной собственности и была передана Алтайскому государственному аграрному университету ещё в 2004 году.

Ранее комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула в конце декабря потребовал у арбитражного суда Алтайского края изъять путём продажи с публичных торгов недостроенный многоквартирный дом на ул. Геодезической, 45б. Дом расположен в жилом комплексе "Уютный", который занимает почти весь квартал, ограниченный улицами Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова и Солнечная Поляна.