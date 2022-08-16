На озере Ая продают известный туркомплекс за 150 миллионов

Туркомплекс из четырёх гостиниц с двумя бассейнами продают в популярном алтайском курортном посёлке возле знаменитого озера Ая

16 августа 2022, 16:36

В Алтайском районе Алтайского края продаётся туркомплекс «Стик Тревел». Об этом сообщается на сайте объявлений Avito. Комплекс расположен в селе Ая на ул. Катунской, 2, в берёзовой роще на берегу протоки реки Катуни.

Общая площадь комплекса — более 21 тыс. кв. м. Здесь одновременно можно разместить до 300 отдыхающих. Большой бассейн — 540 кв. м, детский — 45 кв. м.

Кроме четырёх основных корпусов, выполненных из кедра, на территории также есть бунгало, ресторан с баром, кафе, конференц-зал, спа-центр.

Фото: avito.ru

Напомним, что в Горном Алтае продают также другие турбазы на пике сезона. Например, известную усадьбу, выполненную в русском стиле, предлагали купить за 69 млн рублей.

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