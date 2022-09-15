На стройки в России могут привлечь до 25 тысяч рабочих из Северной Кореи
Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что это «минимум для решения точечных вопросов»
15 сентября 2022, 19:38
На стройки в России могут привлечь до 20-25 тысяч рабочих из Северной Кореи. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Надо понимать, что массово мы их тоже не привлечём, 20, 30, 50 тыс. В масштабе имеющихся 5 млн строителей это — минимум для решения точечных вопросов», — отметил вице-премьер.
Также Хуснуллин считает, что к стройкам стоит привлечь осуждённых по нетяжёлым экономическим статьям. Мотивировать их стоит сокращением срока заключения.
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«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведёшь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведёт к тому, что часть заключённых по нетяжёлым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — сказал он.
Напомним, что ранее Хуснуллин сообщал, что на стройки в РФ целесообразно привлечь около 180 тысяч заключённых. В рамках эксперимента в России создали 114 исправительных центров, куда привлекли свыше 5 тыс. заключённых.
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