На стройки в России могут привлечь до 25 тысяч рабочих из Северной Кореи

На стройки в России могут привлечь до 20-25 тысяч рабочих из Северной Кореи. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Надо понимать, что массово мы их тоже не привлечём, 20, 30, 50 тыс. В масштабе имеющихся 5 млн строителей это — минимум для решения точечных вопросов», — отметил вице-премьер.

Также Хуснуллин считает, что к стройкам стоит привлечь осуждённых по нетяжёлым экономическим статьям. Мотивировать их стоит сокращением срока заключения.

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«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведёшь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведёт к тому, что часть заключённых по нетяжёлым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — сказал он.

Напомним, что ранее Хуснуллин сообщал, что на стройки в РФ целесообразно привлечь около 180 тысяч заключённых. В рамках эксперимента в России создали 114 исправительных центров, куда привлекли свыше 5 тыс. заключённых.