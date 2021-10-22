Накопил долгов в тюрьме. Экс-директора "Барнаулкапстроя" хотят признать банкротом

Арбитражный суд может признать банкротом руководителя "Барнаулкапстроя" Александра Канакова, приговорённого к четырём годам колонии за взяточничество. При этом претензии связаны с другим бизнесом осуждённого, сообщает "Банкфакс".

В конце 2019 года предприниматель Алексей Кошелев заключил договор на 12 млн рублей с ООО "Розница 2", учредителем которого был Канаков. Однако "Розница" заплатила за товар всего 250 тыс. руб. В 2020 году Кошелев уступил право требования оставшейся задолженности руководителю барнаульского "Юрвеста" Евгению Корнееву. Сейчас Корнеев хочет добиться признания Канакова банкротом из-за долга и просит взыскать с фирмы 8,75 млн руб.

Канаков указывал, что компания не смогла оплатить товар, так как прекратила деятельность в связи с началом пандемии и ковидным указом губернатора. Однако суд отверг претензии, поскольку компания не стала платить ещё до начала пандемии. "Розница 2" должна была перечислить деньги ещё 25 февраля 2020 года, тогда как эпидемические ограничения были изданы 31 марта.

В начале 2021 года Канаков получил четыре года лишения свободы по обвинению во взятке бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. У бизнесмена конфисковали 3,6 млн руб., также его оштрафовали на 15 млн.