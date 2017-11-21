Назван срок открытия Центрального рынка в Барнауле после реконструкции

Иллюстрация: пресс-служба строительной компании "Сибирия"

Предварительный срок открытия Центрального рынка в Барнауле после масштабной реконструкции назвали собственники на прошедшем в городской администрации заседании общественного совета.

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Прочее Стало известно, каким будет Центральный рынок Барнаула после реконструкции

Как сообщили в эфире программы "На первом плане. Барнаул", опубликованной на сайте мэрии, обновленный Центральный рынок предполагается открыть осенью 2018 года.

Собственники здания в очередной раз подчеркнули, что комплекс по-прежнему будет представлять собой торговую площадку, но уже в новом формате.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что строительная компания "Сибирия" не намерена существенно изменять конструктивное решение, но облик здания весьма преобразится. В частности, будут убраны все внешние лестницы, ведущие на второй этаж. Очень серьезные изменения ждут инженерные сети.

Внутри появятся эко-маркет, кафе и рестораны.

Напомним, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной этого года. Муниципалитет продал комплекс за 53,2 миллиона рублей.