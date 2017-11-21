Назван срок открытия Центрального рынка в Барнауле после реконструкции
Согласно оценкам собственников, вторая жизнь комплекса начнется осенью следующего года
Иллюстрация: пресс-служба строительной компании "Сибирия"
Предварительный срок открытия Центрального рынка в Барнауле после масштабной реконструкции назвали собственники на прошедшем в городской администрации заседании общественного совета.
Как сообщили в эфире программы "На первом плане. Барнаул", опубликованной на сайте мэрии, обновленный Центральный рынок предполагается открыть осенью 2018 года.
Собственники здания в очередной раз подчеркнули, что комплекс по-прежнему будет представлять собой торговую площадку, но уже в новом формате.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что строительная компания "Сибирия" не намерена существенно изменять конструктивное решение, но облик здания весьма преобразится. В частности, будут убраны все внешние лестницы, ведущие на второй этаж. Очень серьезные изменения ждут инженерные сети.
Внутри появятся эко-маркет, кафе и рестораны.
Напомним, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной этого года. Муниципалитет продал комплекс за 53,2 миллиона рублей.