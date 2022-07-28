Не явились больше половины: мэрия Барнаула хочет пересмотреть состав градсовета

Члены градсовета сорвали рассмотрение эскизных проектов новых зданий в Барнауле. Как сообщает «Толк», заседание должно было пройти 28 июля, однако из 18 экспертов явились лишь семь человек, из-за чего председатель и вице-мэр Андрей Федоров решил отказаться от проведения заседания, отправив собравшихся по домам.

Мэрия хочет изменить состав

Федоров извинился перед теми, кто пришел на собрание и объяснил, что в существующем составе «инструмент функционировать не может», а потому мэрия собирается пересмотреть состав градсовета. Замглавы администрации высказал надежду, что у «прогульщиков» могли быть на это объективные причины, но добавил, что некоторые могли не заинтересовать повесткой заседания.

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Отметим, что один из главных пунктов повестки — повторное обсуждение проекта Ракшиных по возведению автосервиса и многоэтажного дома на улице Шумакова, 9б. Кроме того, эксперты должны были изучить проекты поликлиники на улице Пролетарской, кондитерского цеха на Балтийской и гаражного комплекса на Павловском тракте.

Несмотря на это, Федоров подчеркнул, что члены градсовета должны помнить не только о возможности высказывать мнение. Экспертам нельзя забывать об ответственности перед предпринимателями, которые хотят представить свои проекты.

Саботаж или занятость?

На заседание не явились председатели всех строительных комитетов, как районных, так и городского, архитекторы Деринг, Анисифоров и Ломакин, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, представители Алтайохранкультуры, а также глава застройщика «Алгоритм» Ксения Белоусова. Кроме того, не явились и зампредседатели Федорова — Антон Воробьев и Владимир Бутаков. Единой причины нет — кто-то отправился в отпуск, а кто-то оказался слишком занят для посещения градсовета.

Найти время смогли архитекторы Сергей Боженко, Наталья Кан, Владимир Золотов, Евгений Башкиров и Сергей Шадрин. Также к ним присоединился член городской думы Евгений Носенко и секретарь совета Наталья Хомякова.

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Собравшиеся предложили не отказываться от проведения градсовета. Боженко заявил, что на заседание пришли самые опытные проектировщики, которые могли бы дать дельные замечания по представленным вариантам. Однако принять решения в таком составе им не удастся, признал он.

Федоров отклонил предложение архитектора, отметив, что проекты забыты не будут — для их рассмотрения вскоре могут провести внеочередное собрание.

Часть членов собрания справедливо заметили, что таких случаев в истории градсовета не было, а некоторые даже назвали произошедшее саботажем. При этом в чем его задача — объяснить никто не смог, учитывая, что крупных проектов в повестке не было.

Напомним, что Градостроительный совет — это общественный орган, который обсуждает наиболее значимые и сложные для города объекты. Он необходим для того, чтобы оценить предлагаемые архитектурные проекты с разных сторон.

Отметим, что ранее Федоров и его коллеги оказались возмущены заседанием последнего градсовета, который состоялся 21 июля. На нём застройщик представил проект жилого комплекса без технической документации. В презентации отсутствовали планы участка, чертежи домов и развёртки улиц. В итоге проект снова отправили на доработку, теперь комиссии придётся рассматривать его в третий раз.

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Из-за этого вице-мер предложил ввести предварительный градостроительный совет. По задумке Фёдорова, комиссия должна будет обсуждать планы и чертежи по объекту, а затем принимать решение о допуске проекта на общее совещание.