"Небесный" стандарт: район Шумакова в Барнауле пополнится новым комплексом

В одном из удобных районов Барнаула по адресу Шумакова, 21 продолжается возведение комплекса “СКАЙ-М” – семиэтажного дома от компании “Сентябрь”, который будет удобен по внутреннему наполнению и комфорту для проживания.

“СКАЙ-М” – это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся необходимая инфраструктура:

• консьерж-сервис,

• круглосуточная охрана,

• уборка, прачечная,

• спортивная площадка с уличными тренажерами,

• детская площадка.

Сейчас монтируется перекрытие пятого этажа и производится кладка внешних стен и внутренних перегородок. Скоро начнется возведение шестого этажа. Уже не за горами завершение каркаса.

В районе новостройки, пожалуй, есть все, что нужно для комфортной жизни.

В шаговой доступности – торгово-развлекательный центр “Европа” с полным набором развлекательной и деловой инфраструктуры, ресторанами, кинотеатром и детским городком. В пяти минутах расположен ТРЦ “Праздничный”. В трех минутах – пожалуй, лучший в городе фитнес-клуб “Магис-Спорт”, где можно не только потренироваться в тренажерном зале, но и освежиться в большом бассейне. В соседнем здании – фитнес-клуб “Аврора”. В 10 минутах находится стадион для полноценных занятий спортом. Новые детские сады и школы, возведенные по последнему слову в строительстве, будут рады открыть двери детям.

Все это от 649 000 рублей за студию. Также застройщик предлагает уникальные двухуровневые студии по индивидуальному проекту всего за 1 085 000 рублей. Таких вариантов осталось очень мало, так что стоит поспешить.

* Предложение ограничено, подробности у продавца.

Телефон отдела продаж +7 (3852) 55-68-28

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info