Недостроенную автомойку продают в Барнауле на торгах

На улице Матросова в Барнауле продают с торгов земельный участок и недостроенную автомойку. Недвижимость была изъята у владельца по решению суда, так как он в срок не закончил возводить объект.

Выставленные на аукцион объекты находятся на ул. Матросова, 216в. Площадь земельного участка составляет 19 соток, площадь строения — 427 квадратных метров. Здание — это незавершенная автомобильная мойка со станцией техобслуживания, степень готовности которой составляет 27%. Собственник лота — физическое лицо. В документации к торгам указано, что аукцион проводят на основании решения Железнодорожного районного суда Барнаула.

Новости

Недвижимость Барнаульский бизнесмен выкупил у «Дом.РФ» огромный участок у аэропорта под коммерческую недвижимость

Из материалов дела следует, что земельный участок на ул. Матросова был передан в аренду физлицу еще в 2017 году. Недостроенное здание на нем уже было. По условиям сделки, владелец должен был до 2020 года завершить строительство мойки, однако этого сделано не было.

Интересно, что в рамках судебного разбирательства к делу привлекали эксперта. Он установил, что площадь застройки и этажность здания отличаются от параметров, заявленных в документации. Кроме того, при осмотре участка эксперт обнаружил, что на территории находится открытая автостоянка и строение, выполненное из подручных материалов (деревянный каркас, обшитый профилированным оцинкованным листом).

В результате суд решил изъять у собственника участок и выставить его повторно на торги. Они пройдут 15 ноября 2022 года. Начальная цена недвижимости — 1,25 млн рублей.