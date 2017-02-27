Недостроенный дом у соснового бора продают в Барнауле за 10,3 млн рублей

Фото: avito.ru

Недостроенный коттедж площадью 500 квадратных метров продают в барнаульском поселке Пригородный за 10,3 миллиона рублей.

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Недвижимость Коттедж из ангарской сосны продают в Барнауле за 10 миллионов рублей. Фото

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится за санаторием "Энергетик", в 50 метрах от соснового бора.

"Коттедж выполнен по авторскому проекту. Общая площадь – 500 квадратных метров. Жилая – 350 квадратных метров. Облицовка – качественный желтый кирпич. Дом сделан для Сибири – толщина стен составляет 90 сантиметров (пенобетон и кирпич). Высота потолков – три метра. Свободная внутренняя планировка, наличие внутри дома бассейна 4х8х2, спортивного зала. Две большие террасы на втором этаже", – говорится в сообщении.

Также имеется гараж на два автомобиля, баня.

