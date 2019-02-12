Невероятно, но факт: квартира с ремонтом за 300 рублей в день

Компания ООО ИСК "Вира-Строй", которая успешно работает в сфере строительства с 2015 года и является дочерней организацией ООО СК "ВИРА-Строй", сдает в эксплуатацию жилые дома в барнаульском жилом комплексе "Матрешки", предлагая для горожан невероятно выгодные условия: квартиры с ремонтом в ипотеку под процентную ставку 6,2 %*!

Так, например, квартира-студия площадью 26,5 кв.м с современными и удобными планировками в строящемся доме по адресу ул. С. Ускова, 37 обойдется вам всего за 300 р./день. Ежемесячный платеж составит всего 8 200 р.: для молодой семьи и студентов это идеальная возможность стать обладателем собственного жилья при минимальной нагрузке на бюджет.

Застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй" предлагает широкий выбор квартир с доступными ценами и гибкой системой скидок: однокомнатные от 33,01 кв.м, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а также самое популярное сегодня у покупателей малогабаритное жилье – современные "студии" площадью от 26,5 кв.м с собственным балконом.

Отделка "под ключ"

Очень важно, что квартиры застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй" предлагает уже с готовым ремонтом. Помимо этого, большим плюсом является тот факт, что никто из соседей не будет делать глобальный ремонт, сверлить, стучать, складировать строительный мусор. Это значит, что можно сразу заехать и, избежав лишних трат, сосредоточиться на приятных хлопотах: покупке мебели, бытовой техники, предметов интерьера.

Во всех комнатах предполагаются матовые натяжные потолки (высота потолка в готовом виде 2,75 м), способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет, стены будут оклеены виниловыми обоями под покраску (жильцы сами смогут создавать зоны в помещении), на полу будет положен линолеум с расцветкой "под ламинат". Установлены входные двери и домофон, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка, установлена сантехника: ванная, раковина, унитаз и смесители.

Отличные перспективы

Жилой комплекс "Матрешки" строится в Индустриальном районе, в периметре улиц Балтийская, Сиреневая, Сергея Ускова и Северного Власихинского проезда. Всего здесь появятся восемь жилых домов, два из которых уже сданы (ул. Балтийская, 95 и 99), еще два дома – на стадии строительства (ул. Балтийская, 97 и С. Ускова, 37).

Уже сегодня здесь есть все необходимые условия для комфортного проживания: рядом с "Матрешками" – хорошая инфраструктура, в шаговой доступности – магазины, школы, детские сады. Уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, зоны для выгула домашних животных, наземные и подземные парковки, транспортная доступность – здесь присутствуют все составляющие современной квартальной застройки.

Застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй". Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://matreshki-barnayl.ru/documentation#table12

Справка. OOO ИСК "ВИРА-Строй" является партнером всех ведущих банков, работает с ипотекой, материнским капиталом, предоставляет рассрочку. Вся подробная информация доступна по телефону +7 (3852) 22-39-19 или в офисе АН "VS-Недвижимость" – единственного официального партнера застройщика – по адресу: пр. Красноармейский д. 75 б, 3 этаж, тел: 22-39-19.

* Специальные условия по ипотеке совместно с Банком ВТБ (ПАО) – от 6, 2%. Указана ежедневная сумма выплаты за период времени – 1 месяц, по ипотеке 6,2%, за квартиру площадью 26,5 м.кв. по адресу: С. Ускова, 37. Ставка исчисляется исходя из базовой ставки Банка ВТБ (ПАО) – 10,6 %, дисконта банка застройщику – 0, 4% и дисконта застройщика – 4%. Срок действия акции до 31 декабря 2019 года. Условия продукта Банка ВТБ (ПАО) "Ипотека. Строящееся жилье". Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве объектов или продаже недвижимости. Первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита – от 600 тыс. Руб. До 60 млн. Руб. Срок кредитования от 1 до 30 лет. Комиссия на выдачу кредита и рассмотрение заявки отсутствует. Валюта кредитования – рубли. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого жилого помещения. Страхование: до оформления собственности – риск утраты жизни и трудоспособности, после оформления собственности на квартиру – риск утраты жизни и трудоспособности и риск утраты (гибели) или повреждения приобретаемой квартиры за наличный расчет. Подробности на сайте www.vtb.ru. 0+. ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия №1000. Разрешение на строительство и проектная декларация на www.matreshki-barnayl.ru