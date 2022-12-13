Новый год в новой квартире: в ЖК «Парковый» началась предпраздничная распродажа

Стройка ЖК «Парковый» завершена: все пять блок-секций введены в эксплуатацию, жильцы уже получают ключи, и Новый год они встретят в новых квартирах. Если вы тоже давно мечтали о своём уютном гнёздышке, сейчас самое время осуществить желание: застройщик продаёт оставшиеся квартиры по очень приятным ценам.

Так, однокомнатная квартира площадью 40 кв. м в ЖК «Парковый» сейчас стоит 3 802 850 руб. Для сравнения: квартира этой же площадью в одном из строящихся ЖК на Комсомольском проспекте стоит 4 250 000 рублей, а в ЖК, который расположен в том же районе, что и «Парковый», — 4 649 000 руб. (данные взяты с сайта ЦИАН).

Двухкомнатную квартиру площадью 61 кв. м можно приобрести за 5 022 030 руб. Это также меньше, чем в среднем на рынке новостроек. В строящемся ЖК в Индустриальном районе, например, квартира той же площадью обойдётся в 5 569 000 рублей. В среднем стоимость двухкомнатных квартир 60-61 кв. м на сайте ЦИАН — от 5,5 млн руб.

Цена на «трёшки» площадью 74 кв. м в ЖК «Парковый» начинается от 6 091 310 руб. В строящемся ЖК на проспекте Строителей, для сравнения, такая же по размеру квартира стоит 6 882 000 руб.

Полный каталог квартир с указанием планировки, цены и метража можно посмотреть на сайте ЖК «Парковый». Цены представлены уже с учётом скидки (но предложение действительно только до 31 декабря 2022 года).

Напомним, в этом ЖК нет малогабаритных квартир: только классические планировки и современные студии площадью от 39 до 118 квадратных метров. За тепло и горячую воду отвечает отдельная газовая котельная. Стены из кирпича утеплены качественными материалами — зимой дома будет тепло. Кроме того, у зданий комплекса высокий класс энергоэффективности (А++), что поможет экономично расходовать коммунальные ресурсы.

Фасады оформлены большими окнами: в квартирах будет много света и воздуха. Некоторые наружные стены сделаны полностью из стекла, а на лоджиях — панорамное остекление. «Парковый» стоит в отдалении от других многоэтажек, поэтому из окон жители будут любоваться ленточным бором.

Чтобы забронировать жильё, нужно зайти на сайт «Парковый», выбрать понравившийся вариант и подать заявку. Или позвонить в офис продаж компании «Барнаулкапстрой» по телефону 8 (3852) 252-337. Вам ответят на все вопросы и подробно проконсультируют по поводу покупки.

АО СЗ «Барнаулкапстрой»

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