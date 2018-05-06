Новый студенческий жилой комплекс АлтГУ готов к сдаче

Новый студенческий жилой комплекс Алтайского государственного университета посетили с проверкой первые лица правительства региона, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

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Прочее Спортзал, душевые, Wi-Fi: как будут жить студенты в новом общежитии АлтГУ

Как отмечается, жилой комплекс, расположенный по адресу ул. Червонная, 5, полностью готов к сдаче в эксплуатацию. Осмотр провели заместитель председателя правительства края Надежда Капура, министр образования и науки края Александр Жидких, ректор АлтГУ Сергей Землюков и проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных.

Гостям показали помещение столовой, расположенное в корпусе "Г", медицинский пункт, рассказали об оснащении секций и комнат 14-этажного корпуса "В" и 16-этажного корпуса "А", где все предусмотрено для комфортного проживания студентов.

Также продемонстрировали оснащение комнат для самостоятельных занятий, комнат отдыха с удобной мягкой мебелью и телевизором, кухонь с плитами на четыре конфорки и комнат для стирки личных вещей с двумя бытовыми стиральными машинами.

Землюков отметил, что средняя цена за квадратный метр жилого помещения в комплексе с учетом всех отделочных работ составила 19,5 тыс. рублей.

"Это формат общежития нового уровня <...> Этот комплекс также демонстрирует, как эффективно и качественно у нас в Алтайском крае претворяются в жизнь поставленные нам Президентом Владимиром Путиным задачи по обеспечению необходимой инфраструктурой учреждений образования и науки. Общежитие Алтайского госуниверситета стало первой ласточкой в этом направлении нашей работы. Иными словами, такое общежитие - это просто мечта студента!" - заявила Капура.

Что касается вопросов безопасности проживания, в том числе и пожарной, то общежитие, как отмечается, соответствует всем необходимым требованиям: предусмотрены сигнализация, разведение потоков, эвакуационные выходы, камеры наблюдения и пост охраны.

"Такого формата общежитие впервые построено за Уралом. Я думаю, что в дальнейшем на данный проект при строительстве студенческих жилых комплексов будут равняться и все другие вузы", - подытожила Надежда Капура.