Объект культурного наследия выставили на продажу в Барнауле за 7,6 млн рублей

Нежилое здание на ул. Пушкина, 45 выставлено на аукцион по решению администрации Барнаула, пишет "Алтайский портал недвижимости".

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Недвижимость Деревянные дома сносят в Барнауле на участке, который "внезапно поменял назначение"

Деревянный дом считается объектом культурного наследия, он включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Общая площадь здания – 200,2 кв. метра, а площадь земельного участка – 889 кв. метров.

Начальная цена составит 7,64 млн рублей, предложения о повышении участники аукциона будут подавать по одному разу в закрытом режиме (электронная форма).

Подведение итогов состоится 14 октября.

Победитель будет обязан выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в срок не более семи лет со дня заключения договора купли-продажи. Также ему придется один раз в полугодие предоставлять отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса.