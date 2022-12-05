Оборотная сторона маткапитала. Почему жильё лучше покупать с риелтором

Материнский капитал действует в России с 2007 года, и за эти более чем 15 лет в стране с МК были куплены сотни тысяч квартир и домов. Только в Алтайском крае и только с начала 2022 года с помощью этого весомого вида поддержки от государства свои жилищные условия улучшили более 8,7 тыс. семей. Представьте, сколько на рынке жилья, при расчёте за который использовали маткапитал. Но покупка квартиры с таким финансовым багажом имеет ряд особенностей. Неверно оформленные документы могут привести к весьма плачевным последствиям: нарушению прав ребёнка, проблемам при продаже жилья или его покупке на вторичном рынке и даже аннулирование сделки.

Как правильно оформлять маткапитал при покупке жилья или выплате ипотеки?

На самом деле правила просты: выбираете квартиру, заключаете договор купли-продажи, где указываете, что часть суммы будет оплачена за счёт средств материнского капитала, регистрируете документы в Росреестре, обращаетесь с заявлением в Пенсионный фонд и всё — продавец получает средства маткапитала сразу на свой счёт.

Но есть один важный, но малоизвестный пункт.

«При приобретении жилья на средства маткапитала нужно выделить доли всем членам семьи. И обоим родителям, и всем детям, даже совершеннолетним и усыновлённым. И при этом нужно рассчитать доли каждого члена семьи», — рассказала директор агентства недвижимости «Гнездо» Ольга Гросс.

Ольга Гросс / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Причём расчёт долей — дело непростое, ведь они должны соответствовать использованию материнского капитала. В каждом случае это очень тонкая, скрупулёзная индивидуальная работа — разобраться с этим самому будет сложно, поэтому лучше обращаться к риелтору или нотариусу.

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Чем чревато неверное оформление долей? Тем, что это могут признать нарушением прав ребёнка или родителей. Если это выяснится, сделка может быть оспорена, пострадает добросовестный покупатель.

«Использование материнского капитала может проверить и прокуратура, и Пенсионный фонд. В стране уже были случаи, когда получателя МК через суд обязывали вернуть деньги из-за продажи недвижимости, где не были выделены доли несовершеннолетним детям», — добавила руководитель отдела готового жилья АН «Гнездо» Татьяна Захарьева.

У семьи, оформившей маткапитал, могут возникнуть и другие проблемы, например, при разводе, разделе имущества, вступлении в наследство.

Эксперты по недвижимости агентства «Гнездо» Татьяна Захарьева, Юрий Ермаков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как понять, что был использован маткапитал и есть нарушения?

По словам Татьяны Захарьевой, в Едином государственном реестре недвижимости не отображается, что такое-то жильё куплено с МСК. Покупателю крайне сложно самому это проверить, если продавец сам об этом не скажет. И ещё сложнее установить использование маткапитала, если он был направлен на погашение ипотеки. А если квартира после маткапитала была продана уже несколько раз, то концов и вовсе не сыскать. Так что теоретически любой покупатель можно столкнуться с такой квартирой на вторичном рынке.

«Мы много лет занимаемся оформлением сделок с недвижимостью с материнским капиталом. И знаем, как проверить, был ли он использован в принципе и использован правильно: что спросить у продавца, в каких реестрах запросить документы. В каждом случае это целое расследование. Но делать это необходимо, чтобы гарантировать чистоту купли-продажи», — отметил руководитель отдела готового жилья АН «Гнездо» Юрий Ермаков.

Если потребуется, а это бывает часто, эксперты «Гнезда» помогут оформить все документы у нотариуса.



Эксперты по недвижимости агентства «Гнездо» Татьяна Захарьева, Вероника Грошева, Валентина Морозова, Юрий Ермаков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Так что рекомендуем покупать жильё с помощью риелторов. Они не просто подберут квартиру под все ваши запросы, но также помогут оформить самую выгодную ипотеку, проверят историю объекта и обеспечат чистоту сделки. Жильё — слишком дорогая покупка, чтобы экономить на обращении к специалистам.

Агентство недвижимости «Гнездо» (ИП Гросс Ольга Сергеевна)

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